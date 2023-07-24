Gazze'de Filistinli çiftçi kırmızı mısır hasadı yaptı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli Muhammed Ebu Ziyade, ithal tohumlardan ilk kez 'kırmızı mısır' hasadı yaptı. Ebu Ziyade, yurt dışından getirdiği tohumlarla Gazze'nin Beyt Lahya beldesindeki tarlasında yetiştirdiği kırmızı mısırların ilk mahsullerini aldı. Kırmızı mısır, diğer türlerden daha küçük taneli olmasıyla biliniyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli Muhammed Ebu Ziyade, ithal tohumlardan ilk kez "kırmızı mısır" hasadı yaptı.

Ebu Ziyade, yurt dışından getirdiği tohumlarla Gazze'nin Beyt Lahya beldesindeki tarlasında yetiştirdiği kırmızı mısırların ilk mahsullerini aldı.

Beyaz ve sarı mısırdan farklı bir tada sahip kırmızı mısır, diğer türlerden daha küçük taneli olmasıyla biliniyor.

Tohumları Çin'den getirdi

AA muhabirine konuşan 30 yaşındaki Filistinli çiftçi Ebu Ziyade, Çin'in Şantou şehrinden getirdiği tohumları "tarım alanında öncülük" yapmak üzere Gazze'de ekmeye karar verdiğini belirtti.

Ebu Ziyade, kırmızı mısırın yazın başından sonbahara kadarki dönemde yetiştirildiğine ve bölgedeki iklim koşullarından da etkilendiğine dikkati çekti.

Deneme ekimi başarılı oldu

Filistinli girişimci çiftçi, kırmızı mısırı Çin'e yaklaşık 2 yıl önce ticaret yapmak ve ürün ithal etmek amacıyla gittiğinde keşfettiğini söyledi.

Gazze'nin 16 yıldır süren İsrail ablukası nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Ebu Ziyade, bu tecrübeyi ekonomik durumu gittikçe kötüleşen Gazze halkıyla paylaşmak istediğini ifade etti.

Ebu Ziyade, mısırın ekimi ve sonrasında bakım sürecinde ilgilenmesi için nisan ayında Filistinli bir çiftçiyle anlaşma yaptığını kaydetti.

İlk mahsulü denemek isteyen herkese ücretsiz dağıtacağını söyleyen Ebu Ziyade, ilerleyen dönemlerde daha çok tohum ithal ederek kırmızı mısırın Gazze'de ticaretini yapmak istediğini söyledi.

Deneme için az miktarda tohum ithal ettiğini, bir dönüm için 3-4 kilogram tohum gerektiğini aktaran Ebu Ziyade, "Mal aramak için seyahat eden tüccarlarız. Yeni bir ürün gördüğümüzde; başarısızlıkla sonuçlanması durumunda kayıpları önlemek için sadece test amacıyla küçük miktarlarda getiriyoruz." dedi.

Kırmızı mısır halkın ilgisini çekti

Gazze'de kırmızı mısırın halkın ilgisini çektiğini, sosyal medyada da popüler olduğunu kaydeden Ebu Ziyade, hasattan sonra üründen almak isteyen onlarca kişiden mesaj geldiğini söyledi.

Filistinli çiftçi, kırmızı mısırın çok fazla su isteyen bir ürün olmadığını ve diğer mısır türlerine göre zirai ilaçlara da daha az ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, İsrail'in 2007 yılında bu yana Gazze'ye uyguladığı abluka ve kısıtlamalar nedeniyle 2 milyon 300 bine ulaşan Gazze nüfusunun yüzde 61,6'sı yoksulluk içinde yaşıyor, işsizlik oranı ise yüzde 47 civarında.