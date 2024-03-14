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Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi

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İsrail'in 160 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 341'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor. İsrail güçlerinin 160 gündür bomba yağdırdığı ve baskınlar düzenlediği bölgede açlık ve susuzluğun da tehlikeli seviyelerde seyretmesi, insani krizi doruğa çıkarıyor.

- Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in 160 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 341'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar aralıksız sürüyor. İsrail güçlerinin 160 gündür bomba yağdırdığı ve baskınlar düzenlediği bölgede açlık ve susuzluğun da tehlikeli seviyelerde seyretmesi, insani krizi doruğa çıkarıyor. Bölgede sivil yerleşim yerlerine, insani yardım taşıyan araçlara saldıran İsrail ordusunun dur durak bilmeyen bombardımanında can kaybı da artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son rakamlara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 69 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 110 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının ise 31 bin 341'e, yaralananların sayısının da 73 bin 134'e yükseldiği belirtildi.

Batı Şeria'da saldırıların başlamasından bu yana 433 can kaybı yaşandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının başladığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te en az 433 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 700 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı. Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemleri nedeniyle bin 208 Filistinlinin yerinden edildiği vurgulanan açıklamada, bu durumun en az 198 haneyi etkilediği kaydedildi. Açıklamada, Batı Şeria'da İsrail ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlarda 82 binanın yıkılması nedeniyle 238'i çocuk 537 Filistinlinin de yerinden edildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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