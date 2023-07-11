Gazze'de abluka ve çatışma mağduru çocuklar yaz okulunda sanat ve sporla iyileşiyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde "Eğlenceli Haftalar" adı verilen yaz okullarında yaklaşık 130 bin çocuk; spor, sanat, müzik ve çeşitli aktivitelerin yanı sıra aldıkları psikolojik destekle yaşadıkları coğrafyanın üzerlerinde bıraktığı olumsuz etkilerden sıyrılarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından başlatılan yaz okulları projesi, Gazze'de yıllardır devam eden ablukanın da etkisiyle giderek kötüleşen ekonomik koşulların ve sık sık yaşanan çatışmaların gölgesindeki çocuklara bir tür terapi imkanı sağlıyor.

UNRWA'nın "acil durum planı" kapsamında başlayan yaz okullarından Gazze'deki yaklaşık 130 bin öğrenci faydalanıyor.

Maddi durumu iyi olmayan ve ücretli kurslara gidemeyen çocuklar, "Eğlenceli Haftalar" adı verilen bu proje kapsamında ücretsiz aktivitelerden ve verilen psikolojik destekten yararlanıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kız Ortaokulu'nda açılışı yapılan yaz okulları programının 4 hafta sürmesi planlanıyor.

Gazze'deki çocukların yüzde 38'i çatışmalar nedeniyle psikolojik travma yaşıyor

UNRWA Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 130 bin erkek ve kız öğrenciye çeşitli etkinliklere katılabilecekleri eğlenceli bir yaz okulu programı hazırladıklarını söyledi.

White, resim, tiyatro, spor, müzik, dans ve spor gibi çeşitli aktivitelere yer verilen yaz okulunda çatışmalar ve gerilimler nedeniyle ruhsal sıkıntılar yaşayan çocuklara psikolojik destek de sunulduğunu belirtti.

UNRWA tarafından yürütülen araştırmalara göre, Gazze'deki çocukların yüzde 38'inin çatışmalar nedeniyle psikolojik travma yaşadığını aktaran White, yaz okuluna katılan çocukların tüm bu sıkıntılardan uzakta akranlarıyla beraber keyifli bir tatil geçireceğini dile getirdi.

Gazze'de 91 merkezde yaz okulu programı

UNRWA 2023 Yaz Eğlence Haftaları Proje Yöneticisi İsam eş-Şelfuh, 4 hafta sürecek bu etkinlikle Filistinli çocukların yaşadığı psikolojik sıkıntıların hafifletilmeye çalışıldığını ifade etti.

Şelfuh, yaz döneminde öğrencilerin psikolojik ve sosyal yönden rahatlamaları ve daha keyifli bir tatil geçirmeleri için çalıştıklarını dile getirdi.

UNRWA öncülüğünde başlatılan yaz okulu programının bu yıl Gazze'de 83'ü okul, 91 merkezde düzenlendiğini belirten Şelfuh, şöyle konuştu:

"Bu program kapsamında spor, sanat, eğlence ve psikolojik destek hizmetlerinin yanı sıra folklor, bilişim teknolojileri, İngilizce ve müzik gibi alanlarda yetenekli öğrenciler için özel aktivite ve dersler planlandı. Ayrıca çocuklara her gün bisküvi, meyve suyu ve su dağıtılacak, katılımcı her çocuğa gömlek ve şapka verilecek."

Yaz okulu, Gazze'deki eğitimli gençlere iş fırsatı oldu

Bu projenin Gazze'deki eğitimli gençler için de bir iş fırsatı olduğunu vurgulayan Şelfuh, yaklaşık 3 bin 260 gencin yaz okullarında eğitmen olarak görev aldığını kaydetti.

Şelfuh, yıl boyunca abluka altındaki bölgede psikolojik ve sosyal sorunlar yaşayan Filistinli çocukların, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan aktivitelerle üzerlerinde biriken negatif enerjiyi boşaltacağını dile getirdi.

Yaz okulları maddi durumu iyi olmayan çocuklar için iyi bir imkan

UNRWA Okullarında Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Birimi Başkanı İyad Zakut, yaz okullarının, çocukların sağlıklı psikolojik, zihinsel ve sosyal gelişimleri açısından gerekli aktiviteleri yapmaları için güvenli bir ortam sağladığını söyledi.

Zakut, Gazze'deki durumun, çocuklar için stres, gerilim ve zorluklarla dolu olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de ekonomik durum zor. Aileler çocuklarını ücretli kurslara ve etkinliklere gönderemiyor. Hem evlerine yakın hem de ailelere maddi bir külfeti olmadığı için yaz okulları iyi bir imkan." dedi.

Travmaları aşmakta ve oyun kurmakta zorlanan çocuklara, bu sorunları aşmalarına yardımcı olmak için her okulda psikolojik bir danışman görevlendirildiğini aktaran Zakut, çocukların oyun etkinliklerinde akranları ile etkileşim kuramamalarının "öfke, yalnızlık ve hayal kırıklığı" gibi olumsuz tepkilere neden olabileceğini vurguladı.

İsrail'in 2021'deki saldırıları çocukların zihninde taptaze

Zakut, İsrail'in Mayıs 2021'de Gazze'ye düzenlediği 11 gün süren saldırılarda yaşanan acı olayların hala çocukların zihninde taptaze olduğunu hatırlattı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, İsrail'in 2007 yılında bu yana Gazze'ye uyguladığı abluka ve kısıtlamalar nedeniyle 2 milyon 300 bine ulaşan Gazze nüfusunun yüzde 61,6'sı yoksulluk içinde yaşıyor, işsizlik oranı ise yüzde 47 civarında.