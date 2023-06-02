GAZİOSMANPAŞA'DA EVDE ZORLA TUTULAN UGANDALI KADININ YARDIM ÇIĞLIĞI

Olay, Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de bir sokakta gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Uganda uyruklu Safına N.(43) bir gün önce tanıştığı Servet K.(48) ile arkadaş oldu. Safına N. ve Servet K. dışarıda bir süre alkol aldıktan sonra Servet K.'nin Yenimahalle'deki evine geldi. Safına N. ile Servet K. evde alkol almaya devam etti. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Servet K., kadının evden çıkmasını izin vermedi. Safına N. birinci kattaki dairenin penceresine çıkarak 'Anne' diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar sesleri duyarak durumu polise bildirdi. Bu sırada Servet K. pencerede bağırmaya devam eden Safına N.'yi içeri çekti.

SERVET K. SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

PENCEREDEN 'ANNE' DİYE BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Safına N.'nin pencereden 'Anne' diye bağırdığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Safına N.'nin dairenin penceresinden sarkarak bağırdığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin ise merdiven yardımıyla Safına N.'nin bulunduğu daire yaklaşarak kadını kurtardığı anlar ile polis ekiplerinin şüpheli Servet K.'yı gözaltına aldıktan sonra apartmandan çıkardığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıyor.