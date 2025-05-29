Gaziantep'ten Çin ile Kuşak ve Yol İşbirliği Vurgusu

GAZİANTEP, 29 Mayıs (Xinhua) -- Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye-Çin ilişkilerinin, Kuşak ve Yol işbirliği sayesinde inovasyon, sürdürülebilir kalkınma ve bağlanabilirlik odaklı yeni bir işbirliği dönemine girdiğini söyledi.

Şahin, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği demeçte Gaziantep ile Çin arasında tarihi İpek Yolu üzerinden derin tarihi bir bağ bulunduğunu ve bu bağın, yeşil sanayi, yapay zeka ve turizm alanları başta olmak üzere giderek güçlendiğini ifade etti.

Çin'e ilk seyahatini 2000'li yılların başlarında bir milletvekili ve Türkiye-Çin dostluk grubu üyesi olarak gerçekleştirdiğini hatırlatan Şahin, Çin'in yıllar içinde geçirdiği olağanüstü dönüşümden son derece etkilendiğini belirtti.

Şahin, Beijing'e yaptığı son ziyaret sırasında tanıklık ettiği, "ilerlemeden, özellikle de belediye hizmetlerinin kapsayıcılığından" övgüyle bahsetti.

Çin'in yapay zeka ve veriye dayalı karar alma süreçleriyle desteklenen belediye yönetişimi konusundaki yaklaşımının, kıymetli öngörüler sunduğunu söyleyen Şahin, "Gaziantep'te bizim de böyle veri odaklı bir modele erişimimiz olsaydı vatandaşlarımıza daha da etkin hizmetler sunabilirdik" dedi.

Uzun yıllar boyunca tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret ve kültürel alışveriş merkezi olarak konumunu sürdüren Gaziantep, günümüzde ise 2 milyonu aşkın nüfusuyla önemli bir imalat merkezi olarak öne çıkıyor.

Türkiye ve Çin, Kuşak ve Yol işbirliği çerçevesinde altyapı, ticaret ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında ikili işbirliğini derinleştiriyor. Şahin, yerel yönetimlerin bu süreçteki rolünün kilit öneme sahip olduğu görüşünde.

"Sanayi bölgemizi yeşil, dirençli ve sürdürülebilir bir alana dönüştürmeye çalışıyoruz" diyen Şahin, Çin'in bu alandaki uzmanlığının, bu dönüşümü daha hızlı ve daha verimli biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olabileceğini vurguladı.

Gaziantep'te an itibarıyla devam eden ikili ortaklıklar bulunuyor. Şahin, kentteki iki şirketle Çinli firmalar arasında güneş enerjisi projelerine yönelik devam eden işbirliğinden övgüyle bahsederek, bu işbirliğinin, iki taraf için de kazan-kazan sonuçları olduğunu, yerel ekonomiye de güç verdiğini söyledi.

Şahin, yeşil dönüşümün Gaziantep'in en önemli önceliklerinden biri olduğunun altını çizdi. Ekonomik dönüşümünü sürdüren kent, Çin'in yeşil kentsel kalkınma yaklaşımını dikkatle inceliyor.

Gündemindeki konulardan biri de turizm ve kültürel etkileşim olan Şahin, Gaziantep'in zengin mirasını keşfetmek üzere daha fazla Çinli turistin kenti ziyaret etmesini temenni ediyor.

Şahin, Gaziantep'i, şehre yakın bulunan Göbeklitepe ve Zeugma gibi arkeolojik alanların gözler önüne serdiği derin tarihi değerler ve dünyaca ünlü lezzetleriyle eşsiz bir adres olarak niteledi.

Şahin'e göre Kuşak ve Yol İnisiyatifi, sadece ekonomik işbirliği değil, aynı zamanda toplumlar arasında daha güçlü bağlar kurulması için de fırsat sunuyor.

Gaziantep'in geleceğinin sadece Doğu ile Batı arasında değil, geçmiş ile gelecek arasında da köprüler kurmakta yattığını ifade eden Şahin, "Atalarımız, İpek Yolu'nu bir kalkınma yoluna dönüştürmüş. Irk, din, dil ayrımı yapmadan ticaret yapmış ve bundan herkes kazançlı çıkmış" dedi.