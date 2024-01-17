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Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı

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Gaziantep'te 5 otomobil, 1 tır, 1 vinç ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda TAG Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Gaziantep'te 5 otomobil, 1 tır, 1 vinç ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Naimler Mahallesi yakınlarında 5 otomobil, 1 tır, 1 vinç ve 1 panelvan çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı TAG Otoyolu'nun Gaziantep istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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