Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA - Adsız Günebakan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gaziantep'te 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde 2 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 4 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Adsız Günebakan - Güncel