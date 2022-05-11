Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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