Gaziantep'te sokak ortasında öldüresiye darp kamerada

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bir şahsın başka bir şahsın kafasına tabanca kebzesi ile defalarca vurması ve bir diğer şahsın da sandalye ile aynı şahsa saldırması kameraya yansıdı. Kavga sonrasında saldırıya uğrayan şahsın elindeki tabancayı bir aracın altına atarak kaçma anları ise dikkat çekti. Feci kavgada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sokak ortasında öldüresiye darp kamerada

Tabanca kebzesi ile defalarca kafasına vurdular

GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki grup sokak ortasında birbirini öldüresiye darp etti. Şahıslardan birinin başka bir şahsın kafasına tabanca kebzesi ile defalarca vurması ve bir diğer şahsın da sandalye ile aynı şahsa saldırması ise yok artık dedirtti. Kavga sonrasında saldırıya uğrayan şahsın elindeki tabancayı bir aracın altına atarak kaçma anları ise dikkat çekti.

Kavga, dün öğle saatlerinde Gaziantep kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, yumruk, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki gruptaki şahıslar bir birbirine öldüresiye saldırmaya çalıştı.

Öldüresiye kavga anları cep telefonu kamerasında

Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahıslardan birinin başka bir şahsın kafasına tabanca kebzesi ile defalarca vurması ve bir diğer şahsın da sandalye ile aynı şahsa saldırması ise yok artık dedirtti. Kavga sonrasında saldırıya uğrayan şahsın elindeki tabancayı bir aracın altına atarak kaçma anları ise dikkat çekti.

Feci kavgada 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.