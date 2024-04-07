Gaziantep'te silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Savcılı Mahallesi'nde A.K. (23) ile husumetli olduğu iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. silahla vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan A.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.