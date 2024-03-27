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Gaziantep'te Seçim Güvenliği İçin 8 Bin 288 Görevli

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte, seçim güvenliği için 8 bin 288 jandarma ve polisin görevli olduğunu bildirdi.

Çeber, Valilikteki Seçim Güvenliği Toplantısı'nın ardından gazetecilere, seçimle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyledi.

İldeki 1 milyon 393 bin 956 seçmenin, 824 okulda bulunan 4 bin 418 sandıkta oyunu kullanacağını, seyyar sandık sayısının 7 olduğunu ifade eden Çeber, seçimlerin güvenli şekilde yapılması için 733'ü amir sınıfı olmak üzere 8 bin 288 kolluk kuvvetinin görev alacağını aktardı.

Seçimde 1690 güvenlik personelinin de hazır kuvvet olarak acil durumlarda müdahalede bulunmak üzere görevlendirildiğini bildiren Çeber, şunları kaydetti:

"Seçim süreciyle ilgili şu ana kadar 4 olay emniyet birimlerimize intikal etmiş, olaylarla ilgili tahkikatlarda 4 şüpheli yakalanmıştır. Bir olay ile ilgili de tahkikatlarımız devam etmektedir. Gaziantep'te ilk kez oy kullanacak vatandaş sayımız 36 bin 507'dir. İlimizde en çok seçmen 609 bin 600 kişi ile Şahinbey, en az seçmen ise 7 bin 334 kişi ile Karkamış ilçelerimizdir. İlimizde seçim günü güvenlik personelimiz ve sandıklarda görevli personelimiz de dahil olmak üzere toplam 22 bin civarında kamu personelimiz görev alacaktır."

Çeber, siyasi partiler ve vatandaşlardan hoşgörülü ve sağduyulu seçim ikliminin oluşması için katkıda bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Çeber Gaziantep Jandarma Güvenlik Politika Güncel Haberler

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