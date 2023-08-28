Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı
Gaziantep-Kilis kara yolu Halep Bulvarı mevkisinde meydana gelen otomobil çarpışmasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Necdet Yılmaz yönetimindeki 79 DE 727 plakalı otomobil, Gaziantep- Kilis kara yolu Halep Bulvarı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AOS 475 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Necdet Yılmaz hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, Necdet Yılmaz yönetimindeki otomobilin karşı şeride geçerek 27 AOS 475 plakalı otomobil ile çarpışması yer alıyor.