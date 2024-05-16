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Gaziantep'te Okul Servisleri ve Motosiklet Sürücülerine Denetim

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Gaziantep'te jandarma, okul servisleri ve motosiklet sürücülerine yönelik kask ve koruyucu ekipman denetimi yaptı. Denetimlerde birçok sürücüye para cezası uygulandı ve bazı motosikletler trafikten men edildi.

Gaziantep'te jandarma, okul servisleri ve motosiklet ve sürücülerine yönelik kask ve koruyucu ekipman denetimi yaptı.

Okul servislerini durduran ekipler, emniyet kemeri ile donanımlarını inceleyerek sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde ise kask ve koruyucu ekipman kullanımı hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

Denetimlerde 18 motosiklet sürücüsüne 84 bin 627 lira, 2 okul servisi sürücüsüne ise 3 bin 12 lira para cezası uygulandı, 13 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Gaziantep Jandarma Spor Güncel Haberler

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