Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 64 gümrük kaçağı telefon ve 38 akıllı saat ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Şehitkamil ilçesinde S.U.G'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.
Aramada, 64 gümrük kaçağı telefon ve 38 akıllı saat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.