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Gaziantep'te Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Gerçekleştirildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Vatan ve Kahramanlık' temalı buluşmalar kapsamında Gaziantep'te üçüncü buluşma gerçekleştirildi. Buluşmada, öğrenciler kahraman gazilerle bir araya gelerek tarih bilinci edindi ve geleceğe bu bilinçle yön verme fırsatı buldu. Şehit yakınları da acılarını ve duygularını öğrencilerle paylaştı.

Gaziantep'te "Vatan ve Kahramanlık" buluşmaları kapsamında öğrenciler ve gazileri buluşturdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, eğitim çağındaki çocukları kahraman gazilerle bir araya getirerek, yapılan fedakarlıkları birinci ağızdan dinlemeleri ve tarih bilinci edinerek geleceğe bu bilinçle yön vermeleri amacıyla başlattığı "Vatan ve Kahramanlık" temalı buluşmalar kapsamında, Gaziantep'teki üçüncü buluşma Şehit Uğur Kutku Ortaokulu'nda yapıldı.

Gazi Ahmet Uğur ve Nevzat Bozkurt ile Şehit Ömer Harun Demir'in annesi Nesrin Demir'in katıldığı buluşmada, gaziler yaşamış oldukları olaylar ile gazi oldukları dönemi, şehit yakınları da acılarını ve duygularını öğrencilerle paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Bakanlığın projeye önem verdiğini ve köy okulları dahil olmak üzere bütün okullarda gaziler ve şehit yakınlarının buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaya, "Çanakkale'de yatan yüz binlerce şehidimizi yad ederken, şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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