Gaziantep'te Ehliyet Sınavında Sahtecilik
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavında başkasının yerine giren kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelinin sınavda başka bir kişinin yerine girdiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavı esnasında C.A. adlı kişinin şüpheli hareketler sergilediğinin sınav görevlileri tarafından ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin soruşturmasında I.K. adlı kişinin yerine sınava girdiğini tespit etti.
Şüpheliler C.A. ve I.K. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı.