Gaziantep'te Ehliyet Sınavında Sahtecilik

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavı esnasında C.A. adlı kişinin şüpheli hareketler sergilediğinin sınav görevlileri tarafından ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin soruşturmasında I.K. adlı kişinin yerine sınava girdiğini tespit etti.

Şüpheliler C.A. ve I.K. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı.