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Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

Güncel Haberler

Gaziantep'te cadde üzerinde drift atan sürücüye 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te cadde üzerinde drift atan sürücüye 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde drift attığı tespit edilen araç sürücüsüne ceza yağdırdı. Cadde üzerinde seyir halindeyken drift atan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 bin 342 lira cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine el konuldu.

Aracın drift attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Tragger Güncel Haberler

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