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Gaziantep'te Bahçe Sulama Havuzunda Çocuk Ölümü

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Gaziantep'te bahçe sulamak için yapılan havuza düşen 7 yaşındaki Ömer Halis Yılmaz hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te bahçe sulamak için yapılan havuza düşen Ömer Halis Yılmaz (7), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde İslahiye ilçesi Göngören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; yakınları, bahçede oyun oynayan Ömer Halis Yılmaz'ı havuzda hareketsiz gördü. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi sonrası çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Bahçe sulamak için yapılan havuza düşen Yılmaz'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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