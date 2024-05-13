Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te bir kişi eşini öldürdü, oğlu ve damadını silahla yaraladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Belkıs Mahallesi'nde aile içi bir tartışma sonucunda Halil Ö, yanında bulunan silahla eşini, çocuğunu ve damadını vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeynep Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan İ.E.Ö. ve Hanifi Bozkurt ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Halil Ö, polis ekiplerine teslim oldu. İ.E.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te bir kişi eşini öldürdü, oğlu ve damadını silahla yaraladı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ö, yanında bulunan silahla eşi, çocuğu ve damadına ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Halil Ö'nün eşi Zeynep Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Halil Ö'nün oğlu İ.E.Ö. (15) ile damadı Hanifi Bozkurt hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Halil Ö, polis ekiplerine teslim oldu.

Yaralanan İ.E.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Bozkurt Olaylar Politika Güncel Haberler

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım
title