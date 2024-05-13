Gaziantep'te bir kişi eşini öldürdü, oğlu ve damadını silahla yaraladı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Belkıs Mahallesi'nde aile içi bir tartışma sonucunda Halil Ö, yanında bulunan silahla eşini, çocuğunu ve damadını vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zeynep Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan İ.E.Ö. ve Hanifi Bozkurt ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Halil Ö, polis ekiplerine teslim oldu. İ.E.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gaziantep'te bir kişi eşini öldürdü, oğlu ve damadını silahla yaraladı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde aile bireyleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ö, yanında bulunan silahla eşi, çocuğu ve damadına ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Halil Ö'nün eşi Zeynep Ö'nün (44) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Halil Ö'nün oğlu İ.E.Ö. (15) ile damadı Hanifi Bozkurt hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Halil Ö, polis ekiplerine teslim oldu.
Yaralanan İ.E.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.