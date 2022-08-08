Gaziantep haberi: Gaziantep'te otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı Gaziantep habere göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı. E.A. yönetimindeki traktör, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde, M.A'nın kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ikiye ayrılan traktörün sürücüsü hafif yaralandı. Kara yolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı. Güncel AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep Güncel Haberler

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