Gaziantep haberi: Gaziantep'te otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
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Gaziantep habere göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.
E.A. yönetimindeki traktör, Nurdağı- Gaziantep kara yolunun Şatırhöyük Mahallesi mevkisinde, M.A'nın kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, ikiye ayrılan traktörün sürücüsü hafif yaralandı.
Kara yolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel