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Gaziantep haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

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Gaziantep haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Gaziantep haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattıkları çalışma kapsamında 5 ikamette arama yaptı.

Aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep Narkotik Güncel Haberler

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