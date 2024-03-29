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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Güneyşehir Konutları Anahtar Teslim Töreni

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gazi Konut tarafından Güneyşehir bölgesinde yapımı süren 500 konut için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki konut ihtiyacının karşılanması ve vatandaşların uygun fiyatlara ev sahibi olmasını sağlamak, bir yandan da kira ve konut fiyatlarını kontrol altına almak için belediyeye bağlı olarak kurulan Gazi Konut'un yaptığı Güneyşehir'de birinci etap 500 konutun yapımında son aşamaya gelindi.

Yapımı tamamlanan Gazi Konut Güneyşehir konutları ilk etabında 110 metrekare büyüklüğünde 3+1 236 konut yer alırken 93 metrekare büyüklüğünde 2+1 264 konut bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin iki sorununun konut ve trafik olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Büyüyoruz ve irileşmeden sağlıklı büyümek lazım. 6 Şubat depremleri sonrası bizim konut açığımız daha da arttı. Bunu hızlı bir şekilde toparlamak gerekiyordu. 10 bin konut için 60 bin konut talebi var. Bu arz talebi dengelememiz lazım. Geldiğimiz noktada anahtarları alacaksınız içeri gireceksiniz. Sizlerle beraber ben de çok heyecanlıyım. Bu şehir için yapacak çok işimiz, sevdamız, hayallerimiz var. Ananın, babanın, gencin, yaşlının mutlu olduğu, geleceğe endişeyle bakmadığı bir Gaziantep kuracağız."

TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın da katıldığı tören sonrası anahtarlar hak sahiplerine verildi ve örnek daireler gezildi.

Kaynak: AA / Güncel

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