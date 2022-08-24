Gamze Taşcıer, Sgk'daki İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturmasını Sordu: 'Suç Duyurusunda Bulunulan İlgililer Arasında Kamu Görevlileri Var Mıdır?'

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; SGK’daki ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını TBMM gündemine taşıdı. Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e “Tespit edilen kamu zararı toplam tutarı ne kadardır? Hangi ilaç ve tıbbi cihaz işleminde ne kadarlık kamu zararı oluşmuştur? Kamuyu zarara uğrattığı düşünülen ve suç duyurusunda bulunulan ilgililer kimlerdir? Bu kişiler arasında kamu görevlileri var mıdır?” sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ; SGK'daki ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını TBMM gündemine taşıdı. Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e "Tespit edilen kamu zararı toplam tutarı ne kadardır? Hangi ilaç ve tıbbi cihaz işleminde ne kadarlık kamu zararı oluşmuştur? Kamuyu zarara uğrattığı düşünülen ve suç duyurusunda bulunulan ilgililer kimlerdir? Bu kişiler arasında kamu görevlileri var mıdır?" sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, SGK'daki ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması ile ilgili gelişmeleri TBMM gündemine taşıdı. Taşcıer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bakanlığınız tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yönelik yürütülen soruşturma ile ilgili olarak yapılan açıklamada, 'Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz' ifadeleri kullanılmıştır. Bu çerçeveden hareketle; kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceği kamuoyuyla paylaşılmıştır ancak SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmamıştır."

Taşcıer, Bilgin'e şu soruları yöneltti:

"Tespit edilen kamu zararı toplam tutarı ne kadardır? Hangi ilaç ve tıbbi cihaz işleminde ne kadarlık kamu zararı oluşmuştur? Kamuyu zarara uğrattığı düşünülen ve suç duyurusunda bulunulan ilgililer kimlerdir? Bu kişiler arasında kamu görevlileri var mıdır?"