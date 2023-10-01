Gamze Akkuş İlgezdi: "Son 3 Yılda Kades Uygulaması Üzerinden Şiddete Uğrdağını Bildiren Kadın Sayısı Yüzde 2 Bin 594 Artarak 393 Bin 816'ya Yükseldi"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kadınlara yönelik şiddet artışına dikkat çekerek "İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkan, kadına yönelik şiddeti her fırsatta meşrulaştıran iktidar nedeniyle kadına yönelik şiddet rakamları yaşanan felaketi açıkça gözler önüne seriyor. Resmi verilere göre 2018-2020 arasında Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı 30 bin 601 olmuştu. 2023 itibariyle uygulama üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı ise yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kadınlara yönelik şiddet artışına dikkat çekerek " İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkan, kadına yönelik şiddeti her fırsatta meşrulaştıran iktidar nedeniyle kadına yönelik şiddet rakamları yaşanan felaketi açıkça gözler önüne seriyor. Resmi verilere göre 2018-2020 arasında Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı 30 bin 601 olmuştu. 2023 itibariyle uygulama üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı ise yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816'ya yükseldi" dedi.

CHP Parti Meclisi (BM) üyesi, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, şiddet mağduru veya şiddet görme riski altındaki kadınlara hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla geliştirilen KADES uygulaması üzerinden yapılan ihbar sayılarındaki artışa dikkat çekti. 2023 yılında 793 bin 816 kadının uygulama üzerinden ihbarda bulunduğuna işaret eden İlgezdi, açıklamasında şunlara yer verdi:

" İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkan, kadına yönelik şiddeti her fırsatta meşrulaştıran iktidar nedeniyle kadına yönelik şiddet rakamları yaşanan felaketi açıkça gözler önüne seriyor. Resmi verilere göre 2018-2020 arasında KADES uygulamasını indiren kadın sayısı 453 bin 12, ihbarda bulunan kadın sayısı ise 30 bin 601 olmuştu. 2023 rakamları ise inanılamayacak düzeyde. 2023 itibari ile KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde bin 185 artarak 5 milyon 368 bin 114'e, uygulama üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı ise yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816'ya yükseldi. Üstelik bu uygulamadan haberi olmayan, bu uygulamayı kullanacak telefonu olamayan ve şiddet gören kadınlar ise bu rakamlara dahil bile değil.

"SAATTE 29 KADIN ŞİDDETE UĞRDAĞINI KADES ÜZERİNDEN BİLDİRİYOR"

KADES verilerine göre son 3 yılda uygulamadan yapılan şiddet bildirimi sayısı 763 bin 215 oldu. Bu da yılda 250 binden çok şiddet vakasının bildirildiği anlamına geliyor. Rakamların ne kadar felaket olduğunu daha iyi anlamak için şiddetin aylık, haftalık, günlük, saatlik ve dakikalık oranlarını da açıklayayım: Ayda 21 bin 200, haftada yaklaşık 5 bin, günde 697, saatte 29 kadın şiddete uğradığını KADES üzerinden bildiriyor. Yani her 2 dakikada 1 kadın yaşadığı şiddet mağduriyetini KADES üzerinden bildiriyor. Bu oranlar 2020'de günde 38, saatte 1.5 idi. 2020'ye göre bildirilen şiddet tam 18 kattan fazla arttı! AKP bu rakamlarla da övünüyor mu?

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKARAK FAİLLERİN SIRTINI SIVAZLADINIZ"

3 yıl önce de bilgi edinme ile aldığım sayılarla bu yıl aldığım yeni rakamları karşılaştırdım. Sonuç tam bir felaket. İktidarın eril dili, cezasızlığı öven, kadına şiddeti meşrulaştıran tutumu kadına yönelik şiddetin boyutlarını ortaya koyuyor. Şiddetten korktuğu için uygulamayı indiren kadın sayısı yüzde binden fazla artıyor. Uygulamayı kullanarak şiddeti ihbar eden kadın sayısı ise yüzde 2 bin 500'den fazla. İktidara sormak lazım bunca yıl siz ne yaptınız? Kadın ölümleri her geçen gün artarken, kadına yönelik şiddet haberlerinin önü arkası kesilmezken, siz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak faillerin sırtını sıvazladınız. Şiddetin artmasını, ölümlerin normalleşmesini sağladınız. Ülkemizin en büyük ve en yakıcı sorunu kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleridir. ve her şiddet ile cinayet failinin azmettiricisi şiddeti yok edecek yasaları çıkarmayan, kadını koruyan sözleşmelerden çekilen eril zihniyettir."