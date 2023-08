Gamze Akkuş İlgezdi, Bireysel Silahlanmaya Dikkat Çekti: "Yılda Ortalama 7 Bin 505 Kişi Ateşli Silahla Yaralanıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini belirterek "2006-2021 arasında Adli Tıp Kurumu tarafından 'ateşli silah yaralanması' nedeniyle gerçekleştirilen Adli Muayene sayısı 127 bin 594. Bir başka değişle yılda ortalama 7 bin 505 kişi ateşli silah nedeniyle yaralanıyor. Bu rakam günde 20 kişinin ateşli silahla saldırıya uğradığını gösteriyor" dedi.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bireysel silahlanma sorunuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 2021 yılları arasında Adli Tıp Kurumu istatistiklerine göre silahla yaralanma muayenelerinin 127 bin 594'e, bunların arasındaki ölümlerin ise 28 bin 286'ya çıktığına dikkat çeken Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"1,2 saatte bir kişinin ateşli silahlar yüzünden yaralandığı, 5,2 saatte de bir kişinin öldürüldüğü rakamlar bireysel silahlanma sonuçlarının en acı göstergesi. 2017 yılında yapmış olduğu benzer bir çalışmada ateşli silahlarla ölüm oranlarının 6 saatte bire tekabül ediyordu. 5 yıl sonrasında bu oran ciddi şekilde artarak 5,2 saatte bire düşmüştür. Bu bireysel silahlanmanın getirdiği sonuçtur. Yine 2017 yılında günde 18 kişi silahlı saldırıya uğrarken, bu rakam şimdi 20'ye çıkmış durumda.

2006-2021 arasında Adli Tıp Kurumu tarafından 'ateşli silah yaralanması' nedeniyle gerçekleştirilen Adli Muayene sayısı 127 bin 594. Bir başka değişle yılda ortalama 7 bin 505 kişi ateşli silah nedeniyle yaralanıyor. Bu rakam günde 20 kişinin ateşli silahla saldırıya uğradığını gösteriyor.

2006-2021 arasında Adli Tıp Kurumu verilerine göre ateşli silah nedeniyle ölüm rakamları ise çok çarpıcı. 17 yılda 28.286, yılda 1663, günde 4,5 ölüm gerçekleşiyor. Yani her 5,2 saatte 1 kişi ateşli silahlarla öldürülüyor.

"EMNİYET VERİLERİ ÇELİŞKİLİ "

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünün 9 Temmuz 2022 tarihli açıklamasında ülkemizdeki ruhsatlı silah sayısının toplam nüfusun yüzde 3'ü olduğu ifade ediliyor. 84 milyonluk ülke için bu sayı 2,5 milyona denk gelirken, Emniyet Genel Müdürlüğü toplam ruhsatlı silah sayısını 998.237 olarak açıklıyor. Ülkenin nüfusu 33,3 milyon mu kabul ediliyor ki yüzde 3'ü yaklaşık 1 milyon oluyor. Emniyetin ruhsatlı silah sayısının 2,5 milyon olmadığı ile ilgili açıklamasında bile rakam 2,5 milyon çıkıyor. Ruhsatsız silah sayısı ise bilinmiyor ancak, ruhsatlının birkaç katı olduğu tahmin ediliyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN SİPARİŞLE SİLAH

Türkiye'de silah ruhsatı almanın yaş sınırı 21 ancak, ruhsatsız silahların ulaşılabilirliği çok kolaylaşmış durumda. İnternet üzerinden tek tıkla silah sipariş edilebiliyor olması tam bir skandal. Dolayısıyla silahlanma verileri ürkütücü bir noktaya geldiğimizi ve artık kimsenin can güvenliğinin kalmadığını gösteriyor.

Kadın cinayetlerinin yüzde 52'sinin ateşli silahlarla gerçekleşiyor, her gün bir kadın cinayeti işleniyor ve göz yumulan bireysel silahlanma sonucu her çapta silaha kolaylıkla ulaşan şiddet yanlıları, hem insanları hem de sokaklarda kedileri, köpekleri, yani her türlü canlıyı hedef göstererek yaralıyor, öldürüyorlar…

Gazeteciler sadece mesleklerini yaptıkları için hüküm giyerken, silahlarla sosyal medyada yayın yapanlar hakkında hiçbir işlem yapılmadığı gibi insanları yaralayan, hayvanları katledenler, sokaklarda çatışanlar, buna uyuşturucu satıcıları da dahil, kadınları katledenler, çocukları, kadınları taciz ve tecavüz edenler de dahil karakollara, adliyelere, cezaevlerine ön kapıdan girip, arka kapıdan çıkıyorlar adeta… Ardından yeni bir olayla, cinayetle medyada boy gösteriyorlar…

"İKTİDARIN SİLAHLANMAYI ÖNLEME KONUSUNDA HERHANGİ BİR GİRİŞİMİ YOK"

Bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi gerekiyor. İktidarın silahlanmayı önleme konusunda hiçbir çalışması yok. İnternet siteleri üzerinden bile silah satın alınabildiği sürece her gün birilerinin canı yanacak.

CHP milletvekilleri olarak bu konuda defalarca kanun teklifi vermiş olmamıza rağmen iktidar bu konuda tek bir adım atmadı. Geçtiğimiz günlerde Rize Devlet Hastanesinde yaşanan saldırıda 1 polis 1 jandarma 1 sağlık çalışanı ve 2 vatandaşımız yaralandı, İstanbul Esenyurt Tekel bayi baskınında 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülke vahşi batıya dönmüş durumdayken yetkililer sadece ütopik açıklamalarda bulunmakla yetiniyorlar."