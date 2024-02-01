Galatasaray kafilesine Samsun'da meşaleli karşılama
Galatasaray kafilesi, Samsunspor maçı için Samsun'a geldi ve havalimanında taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı. Ayrıca, kas hastası bir taraftarın forması da imzalandı.
Galatasaray kafilesine Samsun'da meşaleli karşılama
Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR/SAMSUN, (DHA)- Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a geldi.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. 12 yıl sonra Samsun'a gelen Galatasaraylı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Samsun'a gelen sarı-kırmızılı futbolcular havalimanında bekleyen kas hastası 14 yaşındaki Rana Rabia Ölez'in formasını imzaladı. Daha sonra futbolcular ile teknik heyet kamp yapacakları otele hareket etti.