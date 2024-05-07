Galatasaray-Fenerbahçe Maçına 2 Bin 400 Misafir Takım Seyircisi Alınacak

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunca, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini bildirdi. ???????

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 19 Mayıs Pazar günü Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçına 2 bin 400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen-Rams Park Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir." bilgisi verildi.