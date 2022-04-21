G-20 Toplantısında Rusya Boykot Edildi - Haberler

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G-20 Toplantısında Rusya Boykot Edildi

DailyMotion.com - Güncel
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Washington'da düzenlenen G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında ABD Maliye Bakanı Janet Yellen'ın da aralarında olduğu bazı yetkililer, Rusya temsilcisinin söz almasından sonra salonu terketti.

Washington'da düzenlenen G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında ABD Maliye Bakanı Janet Yellen'ın da aralarında olduğu bazı yetkililer, Rusya temsilcisinin söz almasından sonra salonu terketti

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DailyMotion.com / Güncel

Janet Yellen, Washington, Rusya, G-20, Güncel, Haberler

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