Fuat Oktay: AFAD benzeri kurumlara olan ihtiyaç dünkünden çok daha fazla

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Son dönemde teknolojik afetlerle birlikte insan kaynaklı afetlerde; gerek göçlerle gerek savaşlarla, çatışmalarla oluşan, belirsizliklerle oluşan afetler de dahil olmak üzere afetlerin boyutu da çeşitliliği de çok artmış durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda Afad 'a ve AFAD benzeri kurumlara olan ihtiyaç dünden, dünkünden çok daha fazla" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla AFAD Başkanlığı Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Oktay, afetin, hayatın bir gerçeği; depremlerin de Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirterek, "Son dönemde teknolojik afetlerle birlikte insan kaynaklı afetlerde; gerek göçlerle gerek savaşlarla, çatışmalarla oluşan, belirsizliklerle oluşan afetler de dahil olmak üzere afetlerin boyutu daçeşitliliği de çok artmış durumda. Dolayısıyla böyle bir ortamda AFAD'a ve AFAD benzeri kurumlara olan ihtiyaç dünden, dünkünden çok daha fazla. Dolayısıyla aslında AFAD demek, afete hazırlık demektir. Nasıl ki Türkiye ülke olarak birçok konuda takip ediliyor; AFAD da o anlamda takip edilen ve gurur duyulan, bizim ülkemiz olarak gurur duyduğumuz ama dünyada da bir o kadar izlenen bir kurumumuz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE DIŞINDA BİR ÜLKE BUNUN ALTINDAN KALKAMAZ'

Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 11 ili doğrudan ve 18 ili de dolaylı yoldan etkileyen bir deprem olduğunu söyleyerek, "Yani bu kadar büyük depremi aynı gün yaşayan, bu kadar büyük ölçekli alanda etkilenen böyle bir afetin altından Türkiye'nin dışında hiçbir ülkenin bu kadar hızlı şekilde kalkması mümkün değildir. O gün yine cumhurbaşkanı yardımcısı olarak biz buradaydık ve 3 bakanımız da yine buradaydı. Dolayısıyla Türkiye'nin yapmış olduğu bu muhteşem işlerle bir bütün olarak gurur duymalıyız. Bu siyaset konusu değil. Bu, üzerinde farklı argümanlar oluşturulacak bir alan değil. Bu, vatandaşımızın ölüm kalım meselesi. Dolayısıyla bu yapılan çalışmalardan her birimizin, her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının olduğu gibi siyasetçilerimizin de gurur duyması ve ilgili kurumlarımızı yürekten tebrik ediyor olmaları önemli" diye konuştu.