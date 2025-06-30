Fuat Oktay Arnavutluk'ta Temaslarda Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile beraberindeki heyet, Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere başkent Tiran'a geldi.

Oktay, AA muhabirine, ziyaret kapsamında gerçekleştirecekleri görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arnavutluk Meclisi Dışişleri Komisyonunun daveti üzerine ülkede bulunduklarını aktaran Oktay, "Arnavutluk ile ilişkilerimiz özellikle son dönemde son derece güçlü ve sürekli bir artan ivmeyle devam ediyor." dedi.

Oktay, Dışişleri Komisyonu olarak buna katkı vermek amacıyla, parlamenter diplomasiyi daha etkin kullanma çerçevesinde Arnavutluk'u ziyaret ettiklerini belirtti.

Türkiye ile Arnavutluk'un birçok alanda ilişkisinin yanı sıra her iki ülkenin de NATO üyesi olduğunu kaydeden Oktay, NATO zirvesinin gelecek yıl Türkiye'de, ardından da Arnavutluk'ta gerçekleşeceğini anımsattı.

İkili ilişkilere vurgu

Arnavutluk ile savunma sanayisinden sağlık sektörüne bir çok alanda işbirliğinin bulunduğunu ifade eden Oktay, şöyle devam etti:

"(Arnavutluk ile) Ekonomik ilişkiler son derece gelişerek devam ediyor. 1 milyar dolar civarında bir hacmimiz var ama normal hacmin potansiyelin çok daha ötesi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili bir şekilde her iki taraftaki iş insanlarının önünün açılmasıyla ilgili gerek yasama boyutunda gerekse yürütme boyutundaki görüşmelerimizde neler yapabiliriz, onları bir kez daha masaya yatırmış olacağız. Avrupa ve Dışişleri Komisyonu Başkan ve üyeleriyle bir görüşmemiz olacak. Yine akabinde Meclis Başkanıyla bir görüşmemiz olacak."

Ülkedeki temasları kapsamında Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait New York Üniversitesi'ni ziyaret edeceklerini ve lise öğrencilerinin mezuniyet törenine katılacaklarını vurgulayan Oktay, TMV'nin okullarının Arnavutluk'ta en başarılı okullar arasında olmasının Türkiye adına gurur verici olduğunu söyledi.

Oktay, ekonomik anlamda ilişkilerin daha ileriye götürülmesi ile ilgili Türk iş insanlarıyla da bir araya geleceklerini dile getirdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile de bir görüşme yapacaklarını kaydeden Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ümit ediyoruz bu görüşmelerimiz Avrupa Birliği yolunda olan Arnavutluk'la ilişkilerimizi bir üst boyuta taşıyacaktır. Zaten stratejik ortaklığımız var, ilk iki toplantısı yapıldı. Büyük ihtimal üçüncü toplantısı da bu yılın sonundan önce Türkiye'de yapılmasını öngörüyoruz. Biz de Komisyon olarak tüm bu konularla ilgili detay görüşmelerimizi yapmak, gerekli değerlendirmeler yapmak, parlamenter diplomasiye katkı vermek için buradayız."