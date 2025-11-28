Fransız Lafarge Şirketi, Terör Örgütü Finanse Etmekle Yargılanıyor

Fransız çimento firması Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı davada, firmanın Suriyeli eski 2 çalışanı dinlendi.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava, Paris Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Bugünkü duruşmada, davada sivil taraf olan firmanın Suriyeli 2 eski çalışanı dinlendi.

Lafarge'ın bölgedeki eski çalışanı M, çevrim içi katıldığı duruşmada, Suriye'de çimento fabrikasının bulunduğu konum, yaşadığı Münbiç ilçesi ve ailesinin ikamet ettiği Halep kenti arasında yaptığı yolculuklar sırasında 3 defa terör örgütleri tarafından alıkonulduğunu anlattı.

M, ilk kaçırıldığında yalnız olduğunu diğer ikisinde ise yanında başka meslektaşlarının bulunduğunu dile getirerek, "İlk alıkonulmam Halep ve Münbiç arasındaydı, ikincisi Halep'te otobüs durağı yakınlarındaydı, üçüncü kez ise Halep'in doğu kesimindeydi." ifadesini kullandı.

Örgütlerin kendisini devrik Beşşar Esed rejimine bağlı bir casus zannettiği için alıkoyduğunu söyleyen M, iş yeri ve ikamet ettiği yer arasındaki yolculuk hakkında "Benim için bu yolculuk korkutucuydu." dedi.

M, Lafarge'ın bölgedeki tehlikelere karşı girişimlerde bulunup, prosedür başlattığını belirterek, "Açıkçası bu prosedürler yeterli değildi çünkü durum tehlikeliydi." şeklinde konuştu.

İşe gittiklerinde ayrıca devrik rejiminin uçaklarının bölgeyi bombaladığını ve keskin nişancılarının olduğunu anlatan M, "Ölümle, keskin nişancı atışlarıyla karşı karşıyaydık." ifadesini kullandı.

M, fabrikadayken her an bir örgütün saldırısına uğrama tehdidi altında olduklarını anlattı.

"Fabrikanın kapısına kadar kontrol noktaları vardı"

Firmanın eski çalışanlarından D. ise fabrikanın "beyni" olarak sayılan bir birimde çalıştığını ifade ederek, "Tüm bilgiler bizim birimimizden çıkıyordu." açıklamasını yaptı.

D, bölgedeki farklı terör örgütleri arasında anlaşmazlık yaşandığında, firma çalışanlarının fabrikaya girmesinin engellendiğini belirterek, "(Terör örgütlerinin) Fabrikanın kapısına kadar kontrol noktaları vardı." dedi.

Bölgedeki bu duruma rağmen fabrikaya giderek rapor hazırlaması için üstlerinin kendisine baskı uyguladığını dile getiren D, bir meslektaşıyla fabrikaya girebilmek için dikenli tellerin üzerinden atlamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Lafarge'ın Operasyonlardan Sorumlu Eski Müdür Yardımcısı olan sanık Christian Herrault, 2 kez Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) görevlileriyle görüştüğünü belirterek, bu görevlilerin kendisini, Suriyeli sanık Amro Talep hakkında uyardığını ifade etti.

Dava kapsamında, Talep'in Lafarge ve Suriye'deki örgütlere bağlı ham madde tedarikçileri arasında aracı olduğu iddia ediliyor.

AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı

Anadolu Ajansı (AA), 7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, terör örgütü DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü DEAŞ ile ilişkisi konusunda Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, terör örgütünü finanse ettikleri ve DEAŞ dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmasına karar vermişti.