Fransa'da AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı çıkan çiftçiler, Meclis'in önünde toplandı

Güncelleme:
Fransız çiftçiler, AB ile MERCOSUR arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkarak Paris'teki Ulusal Meclis önünde toplandı. Çiftçiler, anlaşmanın iptalini ve tarım kurallarının hafifletilmesini talep etti. Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ile görüşmek isteyen çiftçiler, hükümetle uzlaşma arayışında.

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan Fransız çiftçiler, başkent Paris'te Ulusal Meclis'in önünde bir araya geldi.

Fransız çiftçiler, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ile görüşmek üzere Paris'teki tarihi Meclis binasının önünde toplandı.

Ellerinde Fransa bayrakları taşıyan çiftçiler, AB'nin MERCOSUR ile planlanan serbest ticaret anlaşmasından vazgeçmesini ve ülkedeki tarım kurallarının hafifletilmesini talep etti.

Sarı renkli bone takan çiftçiler, Meclis'in önünde kendilerini görmeye gelen Braun-Pivet'i yuhaladı ve istifa etmesini istedi.

Polisin, bölgedeki çiftçiler ile Braun-Pivet arasında etten duvar örmesine rağmen, Meclis Başkanı'nın yüzüne doğru yabancı bir cisim fırlatıldı.

Braun-Pivet, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, "Fransızların, halkın evinin önünde öfkesini dile getirmeye hakkı olduğunu" belirtti.

Fransız çiftçiler, haftalardır AB-MERCOSUR anlaşmasına karşı gösterilerini sürdürüyor.

Hükümetle görüşmek isteyen çiftçiler, birkaç gün önce ülkenin farklı şehirlerinden başkente doğru yola çıkmıştı.

Sabahın erken saatlerinde Paris'e ulaşan çiftçiler, traktörleriyle ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'nın etrafında ve Eyfel Kulesi'nin önünde eylem yapmıştı.

AB-MERCOSUR anlaşması süreci

AB ülkelerinin temsilcileri, daha önce aralık ayında planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya gibi ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını yarın oylayacak.

Oylamada üye ülkelerin onay vermesi durumunda AB Komisyonu, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını 12 Ocak'ta imzalamayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması, buna karşılık MERCOSUR ülkelerinin pazarlarının Avrupa sanayisine açılması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük standartlarda üretildiğini savundukları ucuz tarım ürünlerinin Avrupa pazarını dolduracağına dikkati çekerek, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceğini belirtiyor.

Anlaşmaya Almanya destek verirken, özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkeler ile Avrupa genelinden çiftçiler karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
