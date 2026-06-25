Haberler

Fransa ve İtalya savunma ve enerji alanında işbirliğini güçlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni, Antibes'te düzenlenen zirvede savunma, enerji, uzay ve kültürel miras gibi alanlarda işbirliği anlaşmaları imzaladı. İkili, ticari ilişkilerin 100 milyar avroya ulaştığını ve Avrupa'nın stratejik özerkliğine vurgu yaptı.

Fransa ve İtalya'nın savunma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirme kararı aldığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. Fransa- İtalya Zirvesi kapsamında Antibes kentinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi ağırladı.

İkili, temaslarının ardından ortak basın toplantısı yaptı.

Toplantının başında Fransa ve İtalya arasında savunma, uzay, ulaşım, enerji, deniz ve kültürel miras alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Macron, burada yaptığı konuşmada, İtalya ve Fransa'nın ortak çıkarlara, ortak taahhütlere ve ortak projelere sahip olduğunu ve iki ülke arasında ticari ilişkilerin 2025 yılında "tarihi bir seviye" olan 100 milyar avro sınırını aştığını kaydetti.

Avrupa'nın enerji bağımsızlığını güçlendirmeye hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğunu belirten Macron, İtalya ile sivil nükleer alanında işbirliğini geliştirmek istediklerini yineledi.

Macron, Fransa-İtalya sınırında, sınır ötesi suçlarla mücadeleyi artırmak için de operasyonel bir gözetim birliği kurulmasını resmileştirdiklerini ve gençler arasında yeni eğitim programlarının da hayata geçirilmesinde mutabık kaldıklarını duyurdu.

Meloni ise Fransa ve İtalya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu ülkelerinden ve ortak çıkarlara sahip olduğunu vurguladı.

İki ülkenin Avrupa'nın stratejik özerkliğine odaklanması gerektiğini kaydeden Meloni, Libya, Ukrayna ve Hürmüz Boğazı konusunda fikir birliği içinde olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması 'Evine dön' sloganlarıyla kesildi

Netanyahu'ya soğuk duş! Kendi halkı bile artık sırtını döndü

'NATO Zirvesi' operasyonlarında 103 kişi tutuklandı

NATO Zirvesi öncesi terör operasyonu! Yüzden fazla kişi tutuklandı
150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar

Görüntü tepki çekmişti! Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız konuştu