İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Fransa Dışişleri Bakanı BAE'de Stratejik İlişkileri Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı BAE'de Stratejik İlişkileri Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile bölgedeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki işbirliğini değerlendirdi.

ABU Birleşik Arap Emirliklerini (BAE) ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile bölgedeki gelişmeleri, barış ve istikrarın güçlendirilmesi konularını ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, iki bakan başkent Abu Dabi'deki görüşmede, ülkeleri arasındaki stratejik ilişkileri ve farklı alanlardaki işbirliğini geliştirme yollarını değerlendirdi.

Abdullah bin Zayed'in görüşmede, BAE ile Fransa arasında köklü ve güçlü tarihi ilişki bulunduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda sürdürülebilir bir şekilde geliştiğini vurguladığı aktarıldı.

Söz konusu ziyaret, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in yaklaşık 1,5 ay önce Paris'e yaptığı çalışma ziyaretinin ardından gerçekleşti.

Son yıllarda BAE ile Fransa arasında savunma, ekonomi, kültür ve çevre gibi birçok alanda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanarak, iki ülke arasındaki işbirliği ileri düzeye taşındı.

Kaynak: AA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.