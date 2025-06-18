Fransa'da düzenlenen 46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği Konferansı sona erdi

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 46. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Konferansı sona erdi.

Paris'te Kongre Sarayı'nda 15 Haziran'da başlayan 46. IAEE Konferansı kapsamında kapanış oturumu düzenlendi.

Paris Ekonomi Okulu Program Yöneticisi Christophe Bonnery'in moderatörlüğünü üstlendiği "Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Enerji Çözümleri. Hangi Öneriler?" başlıklı oturuma, IAEE Başkanı Edmar Luiz Fagundes de Almeida, Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı, IAEE Orta Doğu ve Orta Asya (MECA) 2025 Organizasyon Komitesi Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, Rice Üniversitesi Profesörü Peter Hartley, Şili Papalık Katolik Üniversitesi Profesörü ve eski Şili Enerji Bakanı Ricardo Raineri ve Japonya'da Enerji Ekonomisi Enstitüsü İcra Direktörü Yukari Yamashita katıldı.

Güney Amerika'nın enerji potansiyeli

IAEE Başkanı Fagundes de Almeida, burada yaptığı konuşmada, "Güney Amerika gibi bir bölgeden bahsetmek çok zor çünkü hepimiz aynı bölgede ve neredeyse aynı dile ve kültüre sahip olsak bile, söz konusu enerji sistemleri ve politikalar olunca her şey çok farklı" diyerek, bu bölgenin fosil ve yenilenebilir enerji açısından önemli kaynaklara sahip olduğunu kaydetti.

Fagundes de Almeida, Güney Amerika'da politika ve finans konusundaki sorunların çözülmesi durumunda, bu bölgenin küresel enerji sektöründe üstlenebileceği rolün değişebileceğine vurgu yaptı.

Brezilya dahil farklı bölge ülkelerinin son yıllarda petrol dahil farklı yakıt ihracatının arttığına dikkati çeken Fagundes de Almeida, "(Güney Amerika'da) İzlenecek politikalara bağlı olarak petrol ihracatının artma potansiyeli var. Ancak aynı zamanda, yenilenebilir enerji ihracatı açısından da oldukça ilgi çekici bir potansiyeli var." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji finansmanına vurgu

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kumbaroğlu, enerji finansmanının önemli olduğundan bahsederek, ekonomik verimlilik ve siyasi kabul edilebilirlik arasındaki alışverişi ele aldı.

Kumbaroğlu, karbon vergisi gibi ekonomik araçların uygulamada çok olumsuz tepki ile karşılaşabildiğini, enerji finansmanında en etkili, en uygun çözümün yanı sıra alternatif seçenekleri de masaya yatırmanın politika yapıcılar açısından daha verimli olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Kumbaroğlu, ayrıca konferans kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı ya da İsrail'in İran'a saldırıları gibi güncel ya da son dakika olaylarda enerjinin etkilerinin de bu olaylarla "eş zamanlı" ele alınması gerektiğine, konferans sonuçlarının uygulamada dikkate alınması için karar alıcılar ile paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

Kumbaroğlu, 4-6 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu IAEE MECA Konferansı'nın da tanıtımını yaptı.

Konferansta enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik ana temasıyla birlikte Orta Doğu için özellikle bugünlerde oldukça önemli hale gelen enerji güvenliği ve jeopolitik konuların ele alınacağını kaydeden Kumbaroğlu, tüm katılımcıları Antalya'ya davet etti.

"Enerjiye erişim konusu sadece bir erişim sorunu olarak ele alınmamalı"

Japonya'da Enerji Ekonomisi Enstitüsü İcra Direktörü Yamashita, konferansta en çok sürdürülebilir elektrik üretimi, enerji ağları ve karbonsuzlaştırma hakkındaki oturumları beğendiğini dile getirdi.

Yamashita, enerji alanında hem akademi hem de iş sektöründeki uzmanlar arasında iyi bir denge sağlanması nedeniyle sürdürülebilir elektrik üretim odaklı oturumda çok sayıda şey öğrenebildiğini ifade ederek, "Enerjiye erişim konusu sadece bir erişim sorunu olarak ele alınmamalı, bu ayrıca küresel kalkınmanın çok ciddi zorluklarını da gözler önüne seriyor ve oturumlarımızda bunları görüşmeye devam etmeliyiz. Bu bazı bölgelerin karşılaştığı zorlukları derinlemesine anlamamızı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Gelişmekte olan ülkelerin enerjiyle ilgili karşılaştığı sorunların IAEE'nin konferanslarında konuşulmaya devam edilmesi gerektiğini kaydeden Yamashita, ayrıca, yeni altyapılar inşa etmesi gereken enerji firmalarının mali açıdan zorlandığına işaret etti.

47. IAEE Konferansı'na Şili ev sahipliği yapacak

Eski Şili Enerji Bakanı Raineri, dünyada son 20-30 yılda geçerli olan stoksuz enerji üretimi modelinden artık stratejik rezervlerin oluşturulduğu bir üretim modeline geçiş yapılmakta olduğunu kaydetti.

Bunun artık dikkate alınması gereken bir durum olduğunu belirten Raineri, "Uluslararası Enerji Ajansının rolünü, neler yaptığını, stratejik rezervlerini nasıl tanımladığını daha iyi anlamamız gerekiyor." dedi.

Raineri, IAEE konferanslarında nükleer enerjiden daha fazla bahsedilmesi isteğini dile getirerek, gelecek yıl 19-22 Haziran'da 47. IAEE Konferansı'na Şili'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Rice Üniversitesi Profesörü Hartley de, doğal gaz piyasaları ile enerji piyasaları arasındaki etkileşime dikkati çekerek, hem Teksas'ta hem Avustralya'da doğal gazın yedek elektrik sistemi sağlamada kritik bir rol oynadığını ve bu konunun daha fazla araştırılması gerektiğini anlattı.