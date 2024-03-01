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Fransa'da çiftçilerin eylemi: 66 kişi gözaltına alındı

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Zafer Takı Anıtı etrafında kavşağı trafiğe kapatan 66 çiftçi gözaltına alındı. Çiftçiler, tarım politikalarına tepki göstererek traktörleriyle eylem düzenliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Zafer Takı Anıtı etrafında kavşağı trafiğe kapatıp eylem yapan 66 çiftçi gözaltına alındı.

Çiftçiler, sabah Zafer Takı Anıtı'nın etrafındaki kavşağı traktörleriyle trafiğe kapattı. Eylemciler, yolun üzerine saman yığınları dizerken, polis ve belediyenin temizlik işçileri olay yerine geldi.

BFMTV kanalının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, polis, eyleme katılan 66 çiftçiyi gözaltına aldı.

Çiftçiler, traktörleriyle yerel saatle 9.30'da polis eşliğinde eylem alanından ayrılmaya başladı.

Fransa'da hükümetin ve AB'nin tarım politikalarına tepki gösteren ve ücretlerinden memnun olmayan çiftçiler, zaman zaman traktörleriyle Paris ile çevresinde farklı eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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