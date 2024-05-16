Üye Girişi
Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile Sahel bölgesindeki güvenlik sorununu görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Sahel bölgesindeki güvenlik sorununu ele aldı. İki lider, bölgesel istikrarı sağlamak ve işbirliğini geliştirmek konusunda mutabık kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Sahel bölgesindeki güvenlik sorununu görüştü.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, dün başkent Paris'te Sierra Leoneli mevkidaşı Bio'yu ağırladı.

Görüşmede iki lider, özellikle Nijer ve Gine'de olmak üzere Sahel bölgesindeki güvenlik durumunu ve bölgesel istikrarı ele aldı.

Liderler ayrıca güvenlik, sağlık, eğitim ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğini geliştirmek konusunda mutabık kaldı.

Batı Afrika'da Atlantik Okyanusu'nun kıyısındaki Senegal ile başlayan Sahel kuşağı, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Kızıldeniz'e komşu Sudan sınırlarında sona eriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emmanuel Macron Fransa Güvenlik Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title