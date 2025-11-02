Fransa, AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşmasına Karşı Koruma Tedbirleri İstedi

Fransız hükümeti, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Avrupa Birliği (AB) arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasının Avrupalı çiftçiler açısından haksız rekabet yaratmasına karşı koruma tedbirlerinin güçlendirilmesini istediğini bildirdi.

Fransa'nın Avrupa'dan Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad, Le Journal du Dimanche'a verdiği röportajda Fransız çiftçilerin karşı çıktığı MERCOSUR ile AB arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Haddad, hükümetin şu an AB Komisyonunun anlaşmayla ilgili sunduğu koruma tedbirlerinin, Avrupa tarım sektörünü etkili şekilde koruyup korumayacağını değerlendirdiğini belirtti.

Bu tedbirlerin anlaşma imzalanmadan önce Güney Amerika ülkeleri tarafından tanınması ve kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Haddad, Avrupa ürünlerine ve Güney Amerika ülkelerinden ithal edilecek ürünlere aynı standartların uygulanmasının da hükümetin anlaşmaya ilişkin öncelikli konularından biri olduğunun altını çizdi.

Koruma tedbirlerinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Haddad, haksız rekabete karşı Fransız çiftçileri savunacakları taahhüdünde bulundu.

Çiftçiler, MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasına karşı

Başta Fransızlar olmak üzere Avrupalı çiftçiler, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin büyük kısmının kaldırılmasını, Birlik ülkelerinin otomotiv, makine, kimya ve tıbbi ürünlerine MERCOSUR tarafından uygulanan gümrük vergi oranlarının da düşürülmesini içeren serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor.

Anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunan çiftçiler, anlaşmanın AB'nin tarım sektöründe oldukça hassas olduğu genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) içeren ürünler, pestisitler ve büyüme hormonlarının da Birlik bünyesinde serbest dolaşıma girerek halk sağlığına yönelik tehdit oluşturmasından kaygı duyuyor.

Ayrıca çiftçiler, MERCOSUR ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek, tarım sektöründe iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirtiyor.

Çiftçiler, AB gibi tarım alanında kullanılan kimyasal maddelerden karbon salınımına kadar bir dizi koruma tedbirinin uygulandığı pazara girecek Güney Amerika ürünlerinin, yerli mahsuller karşısında haksız rekabete yol açacağını savunuyor.

AB ile MERCOSUR, 2000 yılında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamış ve taraflar, 20 yıla yakın müzakere sürecinin ardından 2019'da uzlaşı sağladıklarını duyurmuştu.

Buna rağmen anlaşma, imza ve onay süreci tamamlanmadığından yürürlüğe girememişti. AB Komisyonu, geçen ay AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasını onaylanmak üzere AB Konseyine sunmuştu.

AB, bu ay Avrupalı çiftçileri ticaret anlaşmasının olası olumsuz etkilerinden korumaya yönelik yeni tedbirler hazırlamıştı.