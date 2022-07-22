Fotoğraf: Çin'in Jiangsu Eyaletinde Hortum Etkili Oldu NANJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Guanyun ilçesinde yaşanan hortum sonrasında Xiaoyi kasabasına bağlı Xiaomao köyü görülüyor, 21 Temmuz 2022. NANJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Guanyun ilçesinde yaşanan hortum sonrasında Xiaoyi kasabasına bağlı Xiaomao köyü görülüyor, 21 Temmuz 2022. Perşembe günü yerel acil durum yönetim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde meydana gelen hortum 1 kişinin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açtı. Hortum, Çarşamba günü saat 12.00 civarında Lianyungang kentine bağlı dört kasabanın 11 köyünde etkili oldu. Acil durum çalışanları hızla olay yerine sevk edildi ve yaralılar tedavi altına alındı. Hortumdan etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: Li Bo/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fotoğraf: Çin'in Jiangsu Eyaletinde Hortum Etkili Oldu - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.