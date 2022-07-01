FOÇA'DA DALGIÇLARIN DENİZDEN ÇIKARDIĞI ATIKLAR SERGİLENDİ

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı. Gönüllü dalgıçların da eşlik ettiği etkinlikte 2 saatte çok sayıda atık çıkarıldı. Atıklar, meydanda halka sergilendi.

Foça'da faaliyetlerini sürdüren dalış merkezleriyle Foça Jandarma Komando Okulu'na mensup dalgıçlar, Küçükdeniz Limanı'nda deniz dibi temizliği için dalış yaptı. Deniz dibi temizliği çalışmalarına bazı gönüllü dalgıçlar destek verdi. 2 saat boyunca denizin dibindeki atıkları çıkaran dalgıçlar, bunları Demokrasi Meydanı'nda sergiledi. Denizden sandalyeden masaya, su bidonlarından cam ve plastik şişelere, cep telefonlarından şemsiyelere, balıkçı ağlarından, cam akvaryuma, bardaktan çay ocağı tezgahına kadar çok sayıda atık çıktı.

'ATILANLAR SU ALTINDA YOK OLMUYOR'

Dalgıç grupları adına konuşan gönüllü dalgıç Coşkun Coşkuner, çıkarılan atıkların yaklaşık 7 katının deniz dibinde bulunduğunu söyleyerek, "Bugün 1 Temmuz Kabotaj Bayramı vesilesiyle Küçükdeniz sahilini temizleme faaliyetine girdik. Çok sayıda ürün atılmış ve çıkarılan atıklardan daha fazlası denizin dibinde. Biz karada yaşıyoruz ama denizde yaşayan canlılar var. Canlı varlıkların korunması için denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Attığımız çöplerimiz inanın suyun altında kaybolmuyor. Elimizden geldiğince buna dikkat çekmeye çalıştık. Yaklaşık 2 saat dalış yaptık. Birkaç defa apiko dalış yaptık. Arkadaşımız 2 tane cep telefonu buldu. Plastik türünden düşünebileceğiniz her şey var. Özellikle şişeler, tavalar, faraşlar, şemsiyeler çok fazlaydı" dedi. Çıkarılan çöpler daha sonra belediye araçlarıyla çöp istasyonuna gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel