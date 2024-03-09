Fırtına Sonucu Çatı Otomobilin Üzerine Düştü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.
İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle bir apartmanın uçan çatısı park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Otomobille bazı evlerin zarar gördüğü olay anı, bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.