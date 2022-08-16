Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı Güncel Haberler MUĞLA'nın Milas ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A. (36) arlı eski kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı. MUĞLA'nın Milas ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A. (36) arlı eski kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/ PDY'ye üyeliğinden öğretmenlikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. adlı kadının ilçede bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda T.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Hisarcık Milas Güncel Haberler

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