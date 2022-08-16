Üye Girişi
Haberi Paylaş

Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Güncel Haberler

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A. (36) arlı eski kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.A. (36) arlı eski kadın öğretmen saklandığı evde yakalandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/ PDY'ye üyeliğinden öğretmenlikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. adlı kadının ilçede bir evde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda T.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Hisarcık Milas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title