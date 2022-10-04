Finlandiya'da halka açık alanda sergilenen son Lenin heykeli de kaldırıldı Güncel Haberler Finlandiya'nın güneydoğusundaki Kotka kentinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle bölge sakinlerinin baskı yapmasının ardından Rus devrimci lider Vladimir Lenin'in halka açık alanda sergilenen heykeli kaldırıldı, böylece ülkede halka açık alanda sergilenen Lenin heykeli kalmadı. Finlandiya'nın güneydoğusundaki Kotka kentinde, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle bölge sakinlerinin baskı yapmasının ardından Rus devrimci lider Vladimir Lenin'in halka açık alanda sergilenen heykeli kaldırıldı, böylece ülkede halka açık alanda sergilenen Lenin heykeli kalmadı. Rusya sınırına yakın Kotka'da bir grup inşaat işçisi, Lenin'in halka açık alanda sergilenen heykelini bir kamyona yükleyerek yerel bir müzenin deposuna götürdü. Şehir müzesi müdürü Kirsi Niku, bronz büstün, 1970'lerin sonlarında Moskova'dan gelen siparişler üzerine Estonyalı heykeltıraş Matti Varik tarafından tasarlanıp inşa edildiğini söyledi. Lenin heykeli, Kotka'da merkezi bir parkta bulunuyordu. Heykel yıllar içinde tahrip edilmesine rağmen yetkililer tarafından kaldırılmasına karar verilene kadar parkta kaldı. Güncel Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Finlandiya Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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