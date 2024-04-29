Finike'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
M.D'nin kullandığı 07 TZ 858 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mustafa Çobanoğlu iradesindeki 07 AJU 958 plakalı motosiklet Hasyurt Mahallesi'nde çarpıştı.
Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çobanoğlu, sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.