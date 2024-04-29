Üye Girişi
Haberler

Finike'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

M.D'nin kullandığı 07 TZ 858 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mustafa Çobanoğlu iradesindeki 07 AJU 958 plakalı motosiklet Hasyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Vatandaşın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çobanoğlu, sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Antalya trafik Finike Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title