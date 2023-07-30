Fındıklı'da Vatandaşlar İmeceyle Caddeyi Yeniliyor

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde belediyenin yörede meci olarak bilinen imece çağrısına destek veren vatandaşlar, elden ele taşıdığı parke taşlarını döşeyip caddenin yenilenmesine destek verdi. Fındıklı ilçesindeki atıl halde olan 1'inci Cadde'de, belediye tarafından yenileme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki caddenin yenilenmesi için, belediye vatandaşlardan destek istedi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan imece çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı. Sabah saatlerinde caddede yerini alan vatandaşlar, cadde zeminine serdikleri çakıl sonrasın forkliftlerle taşınan parke taşlarını sırayla dizdi. Cadde boyu dizilen vatandaşlardan kimi el arabası ile mıcır taşıdı, kimi elden ele verdikleri taşları yerlerine ulaştırdı. Kimi ise çalışanlara sıcak ve soğuk içecek ikramında bulundu. Çağrıyı duyan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da elden ele taş taşıyarak çalışmalara destek verdi. Öğle arasında evde yapılan yemeklerin ikram edildiği çalışmada zaman zaman yörenin sazı tulum eşliğinde horon oynanarak, iş eğlenceli hale getirildi.

'HALKIN OLANI HALKA VERME FELSEFESİ İLE BİZ YOLA ÇIKTIK'

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, 'Bugün burada dünün tekrarını yapıyoruz. Meci kültürü ile biz daha önce caddelerimizi yenilemiştik. Şimdi ise 50 yıldırı altyapı çalışması yapılmamış caddenin alt yapısını tamamlayıp, üst yapısına tamamlayarak 'meci' kültürü ile bir caddeyi yeniden Fındıklı halkına kazandırmış oluyoruz. Halkın olanı halka verme felsefesi ile biz yola çıktık. Bu anlayışla geçmişte var olan kadim kültürü, kamusal bir anlayışla hayata geçirmeye çalıyoruz. Meci kültürü ile bu caddenin yarısını tamamlayacağız gibi görünüyor? dedi.CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da, 'Sıradan bir gün olması sevgili başkanımızın meci kültürünü yeninden hayata geçirmesinden kaynaklanıyor. Başkanımız halkçı bir başka olduğu için vekilinden, memurundan, işçisinden de kolektif olarak yararlanmasını biliyor. Ben yaşım elverdiği kadar katkı sağlamaya çalışacağım' diye konuştu.

Meciye katılan Nuray Hindistan 'Burada imece usulü ile sokaklarımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. İmeceye burada 'meci' diyoruz. Eskiden köylerde her iş meci ile yapılırdı. Şimdi hep yarıcılar olduğu için onlar tek başına yapıyor. Bizde buradaki işleri imece ile yürütüyoruz. İşimiz daha kolay oluyor. Bugün de burada sokaklarımızın güzel olması için taş diziyoruz? dedi.Murat Şişman ise 'Meci tek kelime ile dayanışma demek. Tek kişinin yapamayacağı işi birçok kişi ile yapıp sonuçlandırmak. Bugün burada taş taşıyorum. Gerekiyorsa diziyorum. Gerekiyorsa malzeme taşıyorum. Bana ne iş düşerse onu yapıyorum diye konuştu. (DHA)