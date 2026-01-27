Filistinliler, Batı Şeria'daki Ayida Mülteci Kampı'nda bulunan stadyumun yıkım tehdidine sanatla direniyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Ayida Mülteci Kampı'ndaki stadyumu yıkma tehditlerine karşı Filistinli sanatçı Tarık Sebatin, kampın çocukları ve gençleri için hayati önem taşıyan bu spor alanına yönelik dayanışmasını duvar resmiyle ifade ediyor.

İsrail makamlarının stadyumun kullanımını yasaklayan ve yıkımına zemin hazırlayan bildiriyi yayımlamasının ardından, tesis 3 Kasım'dan bu yana yıkım tehdidi altında.

Yoğun nüfuslu kampta sınırlı sosyal alanlar göz önüne alındığında, stadyum 250'den fazla çocuk ile yaklaşık 500 genç kadın ve erkek için yıllardır tek düzenli spor ve rekreasyon alanı olma özelliği taşıyor.

Yıkım emrine rağmen çocuklar, İsrail Ayrım (Utanç) Duvarı'na bitişik sahada antrenmanlarını sürdürürken, emrin her an uygulanabileceği endişesi kampta sürekli tedirginlik yaratıyor.

Üç tarafı Ayrım Duvarı'yla çevrili ve 7 askeri gözetleme kulesiyle kuşatılmış Ayida Kampı'nda, iki gözetleme kulesinin doğrudan stadyuma bakması, tesisin hedef alınmasının kamptaki günlük yaşamı daha da kısıtlamaya yönelik daha geniş bir politikanın parçası olduğu düşüncesini güçlendiriyor.

Direnişin sanatı

Sebatin, stadyumun batı cephesindeki Ayrım Duvarı'na, duvara çarpıp onu çatlatan bir futbol topu resmi çizerek çocukların iradesinin engelleri aşabileceği mesajını verdi.

Beytüllahimli sokak sanatçısı Sebatin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çalışmanın özellikle stadyum hakkında verilen yıkım emrinin ardından Filistinlilerin yaşadığı siyasi ve sosyal duruma bir yanıt olduğunu söyledi.

"Her zaman halkımın yaşadığı gerçekliğe göre resim yapıyorum." diyen Sebatin, Ayida Kampı'ndaki stadyumun yoğun nüfuslu bir mülteci kampında toplum için bir nefes ve umut alanı olarak inşa edildiğini, sakinlerin yıkım kararından büyük bir şok yaşadığını ifade etti.

Duvara yaptığı resmin iki yönlü bir kazanımı simgelediğini belirten Sebatin, "İlki tüm kısıtlamalara rağmen bu stadyumun inşa edilmesi, ikincisi ise yıkım girişimlerine karşı gösterilen direniştir." dedi.

Yerel halkla dayanışmasını ve Filistin halkıyla olan sanatsal bağını bu şekilde ifade etmek istediğini vurgulayan Sebatin, ayrıca uluslararası spor kuruluşları ve FIFA'dan gelen desteği önemli bir karşı baskı unsuru olarak gördüğünü dile getirdi.

Yasa dışı yıkım

Ayida Mülteci Kampı Hizmetleri Komitesi Başkanı Munzir Amira ise yıkımın, özellikle 70 yılı aşkın süredir ilk kez düzenli bir oyun alanına kavuşan çocuklar başta olmak üzere tüm kamp sakinleri için ağır sonuçlar doğuracağını söyledi.

Amira, stadyumun çocuklar, gençler ve kadınlar için spor ve sosyal etkinlik alanı olduğunu özellikle kadın spor faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

İsrail makamlarının kasım ayı başından bu yana üç aşamalı yıkım emri verdiğini aktaran Amira, ilk bildirimin gece saatlerinde iletildiğini, ikincisinde kamp yönetimine masrafları yükleyerek stadyumu kendilerinin yıkması için bir hafta süre tanındığını, hukuki girişimlerin ardından üçüncü emirle ek süre verildiğini belirtti.

Amira, İsrail yönetiminin yıkım için "gerçek bir hukuki gerekçeye ihtiyaç duymadığını" ancak kamp yönetiminin bu keyfi kararı durdurmak için hukuki, toplumsal ve uluslararası tüm yolları eş zamanlı yürüttüğünü ifade etti.

Stadyumun bulunduğu arazinin Ermeni Manastırı'ndan yasal olarak kiralandığını aktaran Amira, tesisin 1993 Oslo Anlaşmalarına göre tamamen Filistin yönetimi kontrolündeki A Bölgesi'nde yer aldığını vurguladı.

Amira, inşaat öncesinde Filistin makamlarından gerekli izinlerin alındığını ve İsrail Sivil İdaresinden sözlü onay bulunduğunu da kaydetti.

"Çocuklarımızın hayalleri yıkılmaz"

Amira, stadyumun son yıllarda sportif başarıların merkezi haline geldiğini, Ayida Kampı takımlarının Danimarka ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki uluslararası turnuvalara katıldığını, kamptan 4 kız sporcunun Filistin genç milli takımlarına seçildiğini aktardı.

Yıkım tehdidinin çocuklarda korkudan çok direniş duygusunu güçlendirdiğini vurgulayan Amira, "Artık stadyumda daha fazla vakit geçiriyorlar ve Filistin'i gururla temsil edecek sporcular olma hayallerine daha sıkı sarılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Stadyumun korunması için başlatılan uluslararası imza kampanyasının kısa sürede yüz binlerce imzaya ulaştığını belirten Amira, dünya genelindeki futbol federasyonları, Filistin Futbol Federasyonu ve FIFA ile temasların sürdüğünü sözlerine ekledi.