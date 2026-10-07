Filistin'e Destek Platformu Gazze'deki soykırımın bilançosunu açıkladı

Filistin'e Destek Platformunca hazırlanan "3 Yıl: Soykırım-İnsani, Ekonomik ve Kurumsal Etkilerin Kapsamlı Bilançosu" başlıklı rapor, Gazze'de 3 yılı aşan işgal ve soykırımın insan hayatından eğitime, sağlıktan barınmaya, altyapıdan ekonomiye uzanan etkilerini ortaya koydu.

Platform tarafından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı dolayısıyla hazırlanan rapora göre, 1000 günü aşkın süredir sivilleri hedef alan soykırım ve etnik temizlik hareketleri sonucunda Gazze Şeridi'nde soykırıma, açlığa ve etnik temizliğe maruz kalan nüfus 2 milyon 130 bin kişiyi aşarken, bölgeye toplam 223 bin ton patlayıcı atıldı ve işgalin bölgede yarattığı yıkım oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı.

İşgal kuvvetlerinin kara saldırıları, zorunlu göç ve yoğun ateşi altında kalan sivillerin oranı yüzde 80'den fazla olurken, işgal güçlerinin "güvenli insani bölge" ilan ettiği El-Mevasi bölgesi 241 kez bombalandı.

Hastanelere getirilen toplam şehit sayısı 74 bin 245 olarak kayıtlara geçti. Bu can kayıplarının 21 bin 500'ünü çocuk, 22 bin 500'ünü baba, 12 bin 500'ünü kadınlar oluşturdu. 520 bebek soykırımda doğup şehit olurken, 1022'den fazla bebek de bir yaşından küçükken şehit edildi. Yine enkaz altında şehit olduğu varsayılan ya da akıbeti bilinmeyen 9 bin 500 kişi bulunuyor.

39 bin aile toplu katliama uğradı

İsrail'in işgali nedeniyle 39 bin 22 aile toplu katliama maruz kaldı, 2 bin 700 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi, 6 bin 20 ailenin ise diğer tüm fertleri yok edilerek yalnızca tek bir kişi hayatta kalabildi.

Şehitlerin yüzde 55'inden fazlasını çocuk, kadın ve yaşlılar oluştururken, hedef alınan meslek grupları ve sektör mensupları da raporda tek tek sıralandı.

Buna göre, 2 bin 800 polis ve yardım güvenliği görevlisi, 1700'den fazla sağlık çalışanı, 1017'den fazla spor hareketi mensubu, 292 gazeteci, 194'ten fazla belediye çalışanı ve 145 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

Savaş koşullarına bağlı özel durumlarda ise zorunlu göç kamplarındaki aşırı soğuk hava nedeniyle 25'i çocuk olmak üzere 28 kişi, açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle 164'ü çocuk olmak üzere 460 kişi ve havadan hatalı yardım indirme operasyonları neticesinde 23 kişi şehit oldu.

Gıda ve sağlık hizmeti yetersizliği yüzünden hamile kadınlar arasında 12 binden fazla düşük vakası yaşanırken, sağlık hizmetlerine erişemediği için hayatını kaybeden böbrek hastalarının oranı yüzde 43'e ulaştı.

Sağlık sistemi ağır darbe aldı

Rapordaki yaralanmalar, sağlık krizleri ve gözaltı verilerine göre, hastanelere ulaşabilen yaralı ve hasta sayısı 175 bin 267'ye ulaşırken, uzun süreli rehabilitasyona ihtiyaç duyan toplam yaralı sayısı 19 bini aştı.

Ampute edilen kişi sayısı 6 bin 600'den fazla olup, bunların yüzde 18'ini çocuklar oluştururken, gazeteciler arasındaki toplam yaralı sayısı 433 oldu. Annesini, babasını veya her ikisini birden kaybeden öksüz ve yetim çocuk sayısı 58 bin 800'e, savaş nedeniyle dul kalan kadınların toplam sayısı ise 26 bin 370'e ulaştı.

İsrail işgal güçleri tarafından gözaltına alınan 362 sağlık personelinden 83'ü hala tutuklu bulunurken, zorunlu göçün tetiklediği farklı bulaşıcı hastalık vakaları 2 milyonu geçti, viral hepatit (sarılık) vakaları 71 bin 338'i, görme kaybı yaşayanlar 1200'ü ve felç vakaları da 1500'ü buldu.

Raporun soykırım savaş istatistikleri verilerine göre, bombalanan, yıkılan veya hizmet dışı bırakılan hastane sayısı 38, sağlık merkezi sayısı 96, sağlık hizmetlerine yönelik saldırı sayısı 920, hedef alınan ambulans sayısı 197, tamamen yıkılan sivil savunma merkezi sayısı 16 ve tahrip edilen sivil savunma aracı sayısı 84 oldu.

Eğitim altyapısında ağır yıkım

Eğitim alanında ise Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 100'ü maddi hasar gördü, binaların yüzde 80'i doğrudan bombalamaya maruz kaldı ve yüzde 97'si yeniden inşa ya da kapsamlı onarıma ihtiyaç duydu.

Okulların yüzde 40'ı aktif çatışma veya tehlike bölgesinde yer alırken, eğitimden mahrum kalan okul çağındaki öğrenci sayısı 620 bini, üniversite çağındaki öğrenci sayısı ise 90 bini geçti.

Saldırılarda 20 bin 51 öğrenci ile 830 öğretmen ve eğitim personeli, 194 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacı hayatını kaybetti. Gazze'den tahliye edilen öğrenci sayısı 19 bin 886, tamamen veya kısmen yıkılan yükseköğretim kurumu sayısı ise 17 oldu.

İbadethaneler ve mezarlıklar da saldırılardan etkilendi

Dini ve kültürel mirasın da büyük yıkıma uğradığı bölgede, toplam 1275 camiden 1047'si tamamen, 210'u ise kısmen yıkıldı. Öldürülen imam hatip, Kur'an hafızı ve davetçi sayısı 312, esir alınan veya kaybolanların sayısı 37 oldu.

Hristiyan cemaatine ait kiliselerden 3'ü birden fazla kez hedef alındı ve bu cemaatten 20 kişi öldü. 60 mezarlıktan 40'ı işgal güçlerince tahrip edilerek mezarlıklardan 2 bin 450'den fazla ölü ve şehit cenazesi çalındı.

Ayrıca hastanelerin içinde 7 toplu mezarlık kuruldu ve buralardan işgal güçlerince öldürüldüğü belirlenen 529 şehit cenazesi çıkarıldı.

2 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Barınma krizi ve zorunlu göç dalgası kapsamında 2 milyondan fazla sivil yerinden edildi, geçici konuta ihtiyaç duyan Filistinli aile sayısı 350 bine ulaştı ve genel yapısal yıkım oranı yüzde 90'ı buldu.

Zarar gören toplam konut ünitesi sayısı 510 bin, toplam bina sayısı ise 227 bin 703 olarak hesaplanırken, 335 bin bina ve konut ünitesinin tamamen, 75 bin bina ve konut ünitesi ise kısmen yıkılarak yaşanamaz hale geldi. Kısmen zarar görmesine rağmen hala yaşanabilir durumda olan konut ünitesi sayısı ise 100 bin civarında kaldı.

Mevcut 135 bin çadırın 132 bini tamamen yıpranarak barınmaya uygun olmayan hale geldi, bombalanan sığınma ve zorunlu göç merkezi sayısı da 642 oldu.

Açlık ve yardım krizi derinleşti

Aç bırakma politikasının ve yardımların engellenmesinin derinleştirdiği insani kriz çerçevesinde, sınır kapılarının tamamen kapatılmasının üzerinden 650 günden fazla süre geçti. Girişi engellenen insani yardım ile yakıt tırlarının sayısı 390 bini aştı.

Yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalan çocuk sayısı 650 bin, bebek maması eksikliği sebebiyle hayati tehlike yaşayan bir yaş altı bebek sayısı 40 bini buldu.

Aç bırakma politikası kapsamında 64 yardım ve gıda dağıtım merkezi ile 48 aşevi hedef alındı, insani yardım konvoylarına yönelik 128 saldırı gerçekleştirildi ve 596 yardım gönüllüsü ile insani çalışan öldürüldü.

Amerika ve İsrail ortaklı yardım merkezlerinde ve yardım bekleyen sivillere yönelik kurulan ölüm tuzaklarında 2 bin 605 kişi şehit oldu, 19 bin 124 kişi yaralandı ve 200'den fazla kişi kayboldu.

Sağlık açısından acil tıbbi tahliyeye 5 bin 200 çocuk ihtiyaç duyarken, ilaç girişinin engellenmesi nedeniyle 350 bin kronik hasta hayati tehlike yaşarken, risk altındaki yaklaşık 107 bin hamile ve emziren kadın bulunuyor.

Seyahat engeli yüzünden yurt dışında tedavi göremeyen toplam hasta sayısı 22 bini buldu, bunların 12 bin 500'ünü kanser hastaları oluşturdu.

Elektrik, su ve ulaşım altyapısı büyük zarar gördü

Altyapı ve kamu tesislerinde meydana gelen büyük yıkım kapsamında, tahrip edilen elektrik şebekesi uzunluğunun 5 bin 80 kilometre, havai ve yeraltı elektrik dağıtım trafosu sayısının 2 bin 285, tahrip edilen elektrik abonesi sayacının 235 bin olduğu ve Gazze'nin savaş boyunca 2 milyar 123 milyon kilovatsaat elektrikten mahrum bırakıldığı raporda yer aldı.

Tahrip edilen su şebekesi ile kanalizasyon şebekesi uzunlukları ayrı ayrı 700 bin metretülü buldu, hizmet dışı bırakılan merkezi su kuyusu sayısı 1960, hedef alınan tatlı su projesi sayısı 134 oldu. Tahrip edilen yol ve cadde şebekesi uzunluğu ise 3 milyon metretülü aştı.

Ayrıca 253 hükümet binası, 292 spor tesisi, stadyum ve salon ile 208 tarihi ve kültürel miras alanı yıkıldı veya hedef alındı.

Tarım ve hayvancılık sektörü ağır darbe aldı

Tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektöründe, toplam 182 bin 247 dönüm tarım arazisinin yüzde 87'si tahrip edildi, hizmet dışı bırakılan tarımsal su kuyusu sayısı 8 bin 700 oldu, seraların da yüzde 87'si yıkıma uğradı.

Yıllık sebze ve meyve üretim miktarı 524 bin tondan 20 bin tona gerilerken, yıkılan sığır, koyun ve kümes hayvanı çiftliği sayısı 7 bin 748 oldu. Telef edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 69 bini aşarken, avlanma alanlarının hedef alınması sonucunda balıkçılık sektörü yüzde 99 oranında zarar gördü.

Ekonomik kayıp 80 milyar dolar

Raporun ekonomik bilanço bölümünde, savaşın doğrudan meydana getirdiği ilk tahmini toplam maddi kayıp 80 milyar dolar olarak ifade edildi.

Sektörel bazdaki kayıp dağılımı şu kalemlerden oluştu:

"Konut sektörü 34 milyar dolar, sağlık sektörü 6 milyar dolar, hizmet ve belediye sektörü 6 milyar dolar, ev eşyası sektörü 5 milyar dolar, ticaret sektörü 5 milyar dolar, eğitim sektörü 4 milyar dolar, tarım sektörü 4 milyar dolar, sanayi sektörü 4 milyar dolar, iletişim ve internet sektörü 3 milyar dolar, ulaşım ve nakliye sektörü 3 milyar dolar, eğlence ve otelcilik sektörü 2 milyar dolar, elektrik sektörü 2 milyar dolar, dini sektör 1 milyar dolar ve medya sektörü 1 milyar dolar."

Kaynak: AA