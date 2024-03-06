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Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze saldırılarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını inceledi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarını belgeleyen 'Kanıt' kitabını inceledi. Kitap, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla ortaya koyuyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine geldiği Ankara'da, Abbas'a İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne seren "Kanıt" kitabı tanıtıldı.

Kitabı inceleyen Abbas, "Kanıt" için AA'ya teşekkür ederek, bu kitabın İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını ortaya koyan önemli belge olduğunu belirtti.

"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, çoğu ülke ise katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

Kanıt'ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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