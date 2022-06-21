Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsü sonlanıyor Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsüne son veriyor. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsüne son veriyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın da katıldığı programda konuştu. Grandi, ülkede artık istikrar ve ulusal birliğin tesis edildiğini dolayısıyla Fildişi Sahili vatandaşlarına verilen mülteci statüsünün 30 Haziran itibarıyla sona ereceğini söyledi. Fildişi Sahilli 350 bin mülteciden 310 bininden fazlasının ülkeye döndüğüne vurgu yapan Grandi, evlerine dönen mültecilerin oranının yüzde 96'ya ulaştığını kaydetti. Grandi, gelecek günlerde binlerce mültecinin daha dönüş yapacağını, 12-13 bin mültecinin ise sığındıkları ülkede yerleşik bir hayata geçtiğini belirtti. Ülkede 2010'daki seçim sonrası, dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucu çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti. Olaylar nedeniyle, binlerce kişi başta komşular olmak üzere başka ülkelere sığınmıştı. Ouattara'nın 3'üncü kez seçildiği 2020'deki seçim sürecinde de etnik çatışma endişesiyle binlerce kişi ülkeyi terk etmişti. AA / Fatma Esma Arslan - Güncel Birleşmiş Milletler Fildişi Sahili Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fildişi Sahili vatandaşlarının mülteci statüsü sonlanıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.