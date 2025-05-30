Fildişi Sahili Teknolojiyi Kucaklıyor

Fildişi Sahili Yatırımları Teşvik Merkezi (CEPICI) Genel Müdürü Solange Amichia, teknolojinin Afrika için korkulan bir şey olmadığını belirterek, "Afrika teknolojiyi kucaklıyor." dedi.

Amichia, AA muhabirine, başta Fildişi Sahili olmak üzere Afrika kıtasında yatırım, ticaret ve teknolojik alandaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Genç neslin, günlük eğlencelerinde bile yapay zeka kullandığını, bu sayede dijital araçları kullanmalarının çok kolay hale geldiğini söyleyen Amichia, "Afrika teknolojiyi kucaklıyor." ifadesini kullandı.

Kıtada sayıları giderek artan bir orta sınıf bulunduğuna işaret eden Amichia, bunun aslında tüketici bir sınıf olduğunu dile getirdi.

Amichia, "Bizim aradığımız şey, yatırımcıların gelip ürünleri burada geliştirmesi, üretmesi ve imal etmesi, böylece tüketicilerin ürünleri kendi evlerinde kullanabilmesi mümkün olacak. Afrika'nın ayrıca çok fazla ham maddesi var. Örneğin Fildişi Sahili'nde kakao, kaju, palmiye yağı ve kauçuk var." şeklinde konuştu.

Ülkesinde boksit, manganez gibi madenlerin de olduğuna dikkati çeken Amichia, "Bu açıdan Fildişi Sahili benzersiz değil. Aynısı Kongo'da, Gabon'da, Gine'de ve Mali'de de var. Yani genel olarak Afrika'da çok fazla fırsat var. Tek ihtiyaçları olan şey, bu ham maddeleri işleyebilecek, üretebilecek, bu ürünlere katma değer sağlayabilecek bilgi birikimine, yetkinliğe ve becerilere sahip yatırımcılar." ifadelerini kullandı.

Afrika'daki en büyük engelin altyapı olduğuna dikkati çeken Amichia, limanlarla ilgili de sorunları olduğunu söyledi. Limanların yeterince gelişmiş olmadığını anlatan Amichia, Afrika'daki fırsatların geliştirilebilmesi için bu altyapıların tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Amichia, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asıl zorluk, sahip olduğumuz ham maddeleri işlemeden ihraç etmek yerine, onları yerel olarak nasıl işleyip katma değer sağlayabileceğimiz. Bir diğer zorluk da Afrika içi ticaret. Afrikalılar birçok ürünü Brezilya, Avrupa, Amerika, Asya gibi dünyanın her yerinden ithal ediyor. Ama yanlarındaki ülkede üretilen ve satın alabilecekleri ürünlere bakmıyorlar. Fakat aralarında yol olmayabilir, gümrük engelleri olabilir. Bugün yapılması gereken şey, Afrika içi ticareti geliştirmek. Böylece şirketler buraya gelip üretim yaptığında ürünlerini kendi ülkelerine ihraç etmek zorunda kalmaz. Zaten burada bir pazar var."

İnşaat alanındaki en büyük isimlerin arasında Türk şirketler var

Fildişi Sahili'nin fırsatlar ülkesi olduğunu anlatan Amichia, ülkenin doğal kaynaklarına işaret ederek, "Sanayi bölgeleri de kuruyoruz. Lojistik platformları kuruyoruz." diye konuştu.

Fildişi Sahili'nde halihazırda birkaç lojistik firması bulunduğunu dile getiren Amichia, ancak ülkede çok fazla büyük inşaat projesi olduğunu kaydetti.

İnşaat alanındaki en büyük isimlerin arasında Türk şirketlerin yer aldığına işaret eden Amichia, şirketlerin inşaat, madencilik, lojistik, enerji ve ham madde işleme alanlarına yatırım yapmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Amichia, Fildişi Sahili nüfusunun yüzde 75'inin 35 yaşın altında olduğuna da dikkati çekerek, bu gençlerin iş gücüne katılması için eğitilmesi gerektiğini, bu nedenle çok sayıda eğitim tesisine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.