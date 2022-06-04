FIFA Dünya Kupası Bahreyn'de sergilendi - Haberler

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FIFA Dünya Kupası Bahreyn'de sergilendi

AA - Ayman Ali Ahmed Yusuf Yaqoob - Güncel
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Katar 2022 Dünya Kupası Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda sergilenmesi Programda Brezilyalı eski futbolcu Juliano Belletti'nin katılması MANAMA - Katar 2022 Dünya Kupası müsabakalarını tanıtmak amacıyla Bahreyn'e getirilen FIFA Dünya Kupası, Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda sergilendi.

Katar 2022 Dünya Kupası Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda sergilenmesi

Programda Brezilyalı eski futbolcu Juliano Belletti'nin katılması MANAMA - Katar 2022 Dünya Kupası müsabakalarını tanıtmak amacıyla Bahreyn'e getirilen FIFA Dünya Kupası, Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda sergilendi. Programda Brezilyalı eski futbolcu Juliano Belletti yer aldı.

AA / Ayman Ali Ahmed Yusuf Yaqoob - Güncel

Bahreyn Katar Güncel Haberler

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