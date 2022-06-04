FIFA Dünya Kupası Bahreyn'de sergilendi - Haberler

FIFA Dünya Kupası Bahreyn'de sergilendi Katar 2022 Dünya Kupası Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda sergilenmesi Programda Brezilyalı eski futbolcu Juliano Belletti'nin katılması MANAMA - Katar 2022 Dünya Kupası müsabakalarını tanıtmak amacıyla Bahreyn'e getirilen FIFA Dünya Kupası, Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda sergilendi. Katar 2022 Dünya Kupası Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda sergilenmesi Programda Brezilyalı eski futbolcu Juliano Belletti'nin katılması MANAMA - Katar 2022 Dünya Kupası müsabakalarını tanıtmak amacıyla Bahreyn'e getirilen FIFA Dünya Kupası, Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda sergilendi. Programda Brezilyalı eski futbolcu Juliano Belletti yer aldı. AA / Ayman Ali Ahmed Yusuf Yaqoob - Güncel Bahreyn Katar Güncel Haberler

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